В Италии закрываются школы и университеты

10:32 Источник: Эхо Москвы

Правительство Италии с сегодняшнего дня закрывает все школы и университеты.

Ограничение продлится до середины марта и связано с распространением коронавируса. Как передает агентство ANSA, в девяти провинциях на севере страны, наиболее пострадавших от эпидемии, учебные заведения уже не работают. В ряде регионов введен карантин, в частности, в провинциях Ломбардия и Венето. Эхо Москвы