В Италии закрываются школы и университеты
10:32 05.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Правительство Италии с сегодняшнего дня закрывает все школы и университеты.
Ограничение продлится до середины марта и связано с распространением коронавируса. Как передает агентство ANSA, в девяти провинциях на севере страны, наиболее пострадавших от эпидемии, учебные заведения уже не работают. В ряде регионов введен карантин, в частности, в провинциях Ломбардия и Венето. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:22 05.03.2020
- Мэр Собянин: Находящиеся на карантине смогут получить больничный с курьером
- 10:20 05.03.2020
- В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Смирнова о школьном образовании для девочек
- 10:05 05.03.2020
- Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
- 10:00 05.03.2020
- Премьеру нового фильма "бондианы" "Не время умирать" перенесли из-за коронавируса
- 09:32 05.03.2020
- Власти Индонезии намерены разместить больных коронавирусом на необитаемом острове
- 09:20 05.03.2020
- Цены на электроэнергию в России планируют выравнять к 2021 году
- 09:05 05.03.2020
- Названа причина взрыва боеприпаса в военной части под Мурманском
- 09:00 05.03.2020
- Россия усилила военное присутствие в Сирии - Reuters
- 08:30 05.03.2020
- У итальянцев не получится сходить на стадион и посмотреть спортивные соревнования до 3 апреля
- 08:15 05.03.2020
- Среди атакующих сирийские войска в Идлибе исламистов обнаружились боевики, говорящие по-русски - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать