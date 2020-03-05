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Самолет, летевший в Нижний Новгород, экстренно возвращается в Шереметьево

11:00 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, летевший из Москвы в Нижний Новгород, экстренно возвращается в столичный аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет Airbus A320, вылетевший в 06:09 мск из Шереметьево в Нижний Новгород, экстренно возвращается в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил причины возврата воздушного судна. По словам источника, самолет долетел до Нижнего Новгорода, сделал более десяти кругов в районе аэропорта, после чего развернулся в сторону Москвы.

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