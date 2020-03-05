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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи письмо по поводу коронавируса

11:05 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын направил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину личное письмо по поводу распространения коронавируса на юге Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

По информации агентства, в письме Ким Чен Ын выразил надежду на то, что Республика Корея сможет справиться со вспышкой коронавируса на своей территории. В свою очередь президент Мун Чжэ Ин отправил ответное письмо.

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