Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи письмо по поводу коронавируса
11:05 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын направил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину личное письмо по поводу распространения коронавируса на юге Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.
По информации агентства, в письме Ким Чен Ын выразил надежду на то, что Республика Корея сможет справиться со вспышкой коронавируса на своей территории. В свою очередь президент Мун Чжэ Ин отправил ответное письмо.
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