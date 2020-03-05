На месяц раньше проснулись медведи в Московском зоопарке

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Московском зоопарке на месяц раньше проснулись медведи. Связано это с тёплой погодой в феврале и быстрым таянием снега.

В пресс-службе зоопарка добавили, что медведи просыпаются постепенно и уже начали бродить по берлоге. Скоро зоологи принесут им яблоки, груши и овощи.

«Газета.Ru» сообщает, что из спячки уже вышли бурая медведица Роза и гималайские медведи Алладин и Будур. Говорит Москва