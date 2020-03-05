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Гражданский брак предпочитают 10% россиян - опрос

11:32 05.03.2020 Источник: Интерфакс

Каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Наибольший удельный вес сограждан, предпочитающих именно такую форму семейных отношений, приходится на молодежь и респондентов в возрасте до 34 лет (по 16% соответственно).

Как показало исследование, наименее популярны незарегистрированные отношения у россиян в возрасте 60 лет и старше - 5% респондентов данной возрастной категории.

В официальном браке состоят 52% россиян, и максимальная доля респондентов приходится на сограждан в возрасте 35-44 лет (69%).  

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