Гражданский брак предпочитают 10% россиян - опрос
11:32 05.03.2020 Источник: Интерфакс
Каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Наибольший удельный вес сограждан, предпочитающих именно такую форму семейных отношений, приходится на молодежь и респондентов в возрасте до 34 лет (по 16% соответственно).
Как показало исследование, наименее популярны незарегистрированные отношения у россиян в возрасте 60 лет и старше - 5% респондентов данной возрастной категории.
В официальном браке состоят 52% россиян, и максимальная доля респондентов приходится на сограждан в возрасте 35-44 лет (69%).
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