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НОВОСТИ

Банк МКБ признан лидером среди организаторов размещений в реальном секторе

11:27 05.03.2020

Московский кредитный банк (МКБ) стал лидером рэнкинга информагентства Cbonds среди организаторов размещений в реальном секторе. Опубликованный Cbonds рэнкинг относится к периоду января-февраля 2020 года.

МКБ также находится в топах и по некоторым другим направлениям. Второе банк занял в рэнкингах «без секьюритизации и структурных продуктов» и «рыночные выпуски, без учета собственных выпусков». На третьем месте он еще в двух рэнкингах: среди организаторов всех выпусков и выпусков структурных продуктов. Четвертую позицию МКБ занимает среди организаторов размещений в финансовом секторе.

По итогам 2019 года банк организовал более 80 размещений облигаций общей номинальной стоимостью около 900 млрд руб., доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%.

«С начала 2020 года мы закрыли 13 сделок общей номинальной стоимостью более чем на 150 млрд рублей, – отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. - Стоит отметить, что среди наших клиентов – крупнейшие российские компании, представляющие ведущие секторы российской экономики. В будущем мы планируем сохранить лидирующие позиции и достигнуть еще более высоких результатов».

Владимир Полканов

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