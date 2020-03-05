Новый случай коронавируса зафиксирован в РФ у гражданина Италии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый случай коронавирусной инфекции подтвержден у гражданина Италии, приехавшего в Россию 29 февраля. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщили в штабе.