Благополучно приземлился "заминированный" рейс Санкт-Петербург - Симферополь
12:05 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет Санкт-Петербург - Симферополь, о "минировании" которого сообщали неизвестные, совершил посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщил источник в авиационных службах.
"Самолет благополучно совершил посадку, будет проведен досмотр борта и пассажиров", - сказал собеседник агентства.
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