Благополучно приземлился "заминированный" рейс Санкт-Петербург - Симферополь

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Санкт-Петербург - Симферополь, о "минировании" которого сообщали неизвестные, совершил посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет благополучно совершил посадку, будет проведен досмотр борта и пассажиров", - сказал собеседник агентства.