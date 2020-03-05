Озвученные в эстонском парламенте территориальные претензии к РФ не являются позицией правительства - премьер-министр

12:20 Источник: Интерфакс

У правительства Эстонии нет территориальных претензий к России, заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

"У Эстонии нет никаких территориальных требований к России. Утверждение, что они у нас есть, не является точкой зрений правительства", - сказал Ратас в эфире радио Vikerraadio в среду вечером, комментируя высказывания некоторых членов парламента с требованиями к России возврата довоенных территорий.

Ратас отметил, что только что встречался с послами, где обсуждал в том числе договор о границе. "Я сказал, что Эстонии нужен пограничный договор больше, чем контрольная линия", - сказал премьер.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос со всеми тремя партнерами по коалиции и признал, что они сегодня имеют разные взгляды на эстонско-российское соглашение о границе 1920 года.

"Но я считаю, что договор о границе необходим, причем в границах, согласованных в 2014 году", - подчеркнул глава правительства.

Спикер парламента, член правящей Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) и вице-спикер, член также правящей партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер (Helir-Valdor Seeder) неоднократно заявляли о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, заключенного Эстонией с Советской Россией, по которому проходила довоенная граница, и высказывались за возврат территорий. Согласно Тартускому миру, часть правобережья реки Нарва и Печорского района принадлежали Эстонии. После ее вхождения в состав СССР эти территории отошли РСФСР.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.