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В новой экранизации "Золушки" фея-крестная станет бесполой

12:32 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фею-крёстную в новой экранизации «Золушки» решили сделать бесполой. Роль сыграет актёр Билли Портер.

«У магии нет гендера», — заявил артист. По его мнению, сделать фею-крёстную бесполой сильный ход, потому как речь идёт о классической сказке, а новое поколение готово к такому прочтению истории, сообщает CBS News. Билли Портер в прошлом году получил «Эмми» за лучшую мужскую роль.

Новую «Золушку» снимут в формате мюзикла. В главной роли — латиноамериканская певица Камила Кабельо. Говорит Москва

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