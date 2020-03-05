В новой экранизации "Золушки" фея-крестная станет бесполой
12:32 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Фею-крёстную в новой экранизации «Золушки» решили сделать бесполой. Роль сыграет актёр Билли Портер.
«У магии нет гендера», — заявил артист. По его мнению, сделать фею-крёстную бесполой сильный ход, потому как речь идёт о классической сказке, а новое поколение готово к такому прочтению истории, сообщает CBS News. Билли Портер в прошлом году получил «Эмми» за лучшую мужскую роль.
Новую «Золушку» снимут в формате мюзикла. В главной роли — латиноамериканская певица Камила Кабельо. Говорит Москва
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