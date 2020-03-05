Суд в Москве оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
13:00 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал основанную блогером Алексеем Навальным организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) на 500 тыс. рублей за нарушение закона о регулировании деятельности иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил административный иск Роскомнадзора за нарушение ст. 19.34 КоАП РФ ("Осуществление деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента"), и оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей", - сказали в суде.
9 октября 2019 года ФБК был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.
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