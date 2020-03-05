Две трети россиян признались, что лишь в общих чертах понимают смысл нацпроектов - опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян, знающих о реализации нацпроектов в стране, понимают их назначение и результаты только в общих чертах - об этом сообщили 67% участников опроса центра социального проектирования "Платформа", сформированного на исследовательской платформе Mail.ru Group. Результаты исследования имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Еще 16% опрошенных заявили, что хорошо понимают смысл и результат от нацпроектов, а 9% признались, что не понимают их вовсе. Остальные респонденты затруднились ответить.

"Если говорить о понимании сути национальных проектов, то мы видим в целом объяснимую на ранней стадии реализации несфокусированность их восприятия. Как правило, понимание сводится к ожиданиям общих улучшений в сфере", - отмечают исследователи "Платформы".

При этом только 13% участников исследования хорошо знают о том, что фактически представляют собой национальные проекты. Почти четверть респондентов признались, что узнали о них только что, из вопроса социологов. Лучшую осведомленность показали люди старшего поколения: только 13% опрошенных старше 55 лет оказались не в курсе нацпроектов, тогда как среди молодежи до 25 лет эта доля гораздо выше - 37%.