Адепта "Свидетелей Иеговы" в Крыму приговорен к 6 годам колонии

13:20 Источник: Интерфакс

Джанкойский райсуд Крыма в четверг приговорил жителя Крыма к шести годам колонии, признав его виновным в организации деятельности "Свидетелей Иеговы" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Суд с учетом личности подсудимого, который не трудоустроен и имеет на своем иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в пресс-релизе суда.

Фамилия фигуранта дела в пресс-релизе не указана.

Суд также лишил его на 5 лет права заниматься просветительской деятельностью, запретил публикации и выступления в СМИ, размещение материалов в интернете.