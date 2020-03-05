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Спецслужбы ищут виновных в лжеминировании объектов в РФ - Песков

13:32 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Спецслужбы ищут виновных в лжеминировании объектов в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, ФСБ о подобных событиях докладывает президенту на регулярной основе.

Волна минирования в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы, детские сады, самолёты. Говорит Москва  

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