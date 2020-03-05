Новикомбанк подводит итоги выполнения первого этапа стратегии развития

13:08

Новикомбанк подвел промежуточные итоги исполнения стратегии развития, утвержденной его контролирующим акционером госкорпорацией «Ростех» в 2018 году. За прошедшее время активы банка выросли на 52,7%, кредитный портфель – на 108%. Основным драйвером роста портфеля стало финансирование программ в рамках национальных проектов, в которых активно участвует «Ростех».

Согласно стратегии, цель Новикомбанка – реализовать бизнес-модель классического универсального корпоративного банка, обеспечивающего своевременное финансирование клиентов в соответствии с их потребностями и формирующего устойчивую прибыль, основным источником которой являются процентные платежи по качественному корпоративному портфелю.

Поддержка участия «Ростеха» в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка, который полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий госкорпорации, выполняющих приоритетные задачи государства. Банк оказывает содействие в реализации таких проектов, как: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика». Новикомбанк поддерживает проекты «Умный город» и «Безопасный город», реализуемые в рамках программы «Жилье и городская среда».

«Новикомбанк глубоко интегрирован в финансовую структуру Ростеха, хорошо понимает потребности предприятий, так как уже 26 лет эффективно сотрудничает с ведущими игроками рынка, - отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. - Благодаря этому мы можем предложить действительно выгодные условия, и зачастую уникальные инструменты для решения поставленных перед флагманами отечественной промышленности задач».

По итогам первого полугодия 2019 года Новикомбанк вошел в ТОП-5 среди крупнейших банков РФ по рентабельности капитала, что подтверждает эффективную реализацию выбранной бизнес-модели с низким кредитным риском, грамотным управлением операционными издержками и максимально эффективным использованием акционерного капитала. В частности, капитал Новикомбанк за два года вырос с 36 млрд руб. до 49 млрд руб., а объем кредитов увеличился до 325 млрд руб. За это время банк агентство Moody’s повысило рейтинги банка до Ba3, «Эксперт РА» - до ruA-. АКРА присвоило рейтинг А. Текущие рейтинги Новикомбанка соответствуют требованиям для включения в перечни уполномоченных кредитных организаций по всем программам господдержки.

