Новикомбанк подводит итоги выполнения первого этапа стратегии развития
13:08 05.03.2020
Согласно стратегии, цель Новикомбанка – реализовать бизнес-модель классического универсального корпоративного банка, обеспечивающего своевременное финансирование клиентов в соответствии с их потребностями и формирующего устойчивую прибыль, основным источником которой являются процентные платежи по качественному корпоративному портфелю.
Поддержка участия «Ростеха» в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка, который полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий госкорпорации, выполняющих приоритетные задачи государства. Банк оказывает содействие в реализации таких проектов, как: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика». Новикомбанк поддерживает проекты «Умный город» и «Безопасный город», реализуемые в рамках программы «Жилье и городская среда».
«Новикомбанк глубоко интегрирован в финансовую структуру Ростеха, хорошо понимает потребности предприятий, так как уже 26 лет эффективно сотрудничает с ведущими игроками рынка, - отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. - Благодаря этому мы можем предложить действительно выгодные условия, и зачастую уникальные инструменты для решения поставленных перед флагманами отечественной промышленности задач».
По итогам первого полугодия 2019 года Новикомбанк вошел в ТОП-5 среди крупнейших банков РФ по рентабельности капитала, что подтверждает эффективную реализацию выбранной бизнес-модели с низким кредитным риском, грамотным управлением операционными издержками и максимально эффективным использованием акционерного капитала. В частности, капитал Новикомбанк за два года вырос с 36 млрд руб. до 49 млрд руб., а объем кредитов увеличился до 325 млрд руб. За это время банк агентство Moody’s повысило рейтинги банка до Ba3, «Эксперт РА» - до ruA-. АКРА присвоило рейтинг А. Текущие рейтинги Новикомбанка соответствуют требованиям для включения в перечни уполномоченных кредитных организаций по всем программам господдержки.
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