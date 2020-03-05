Памфилова объяснила принцип голосования по поправкам к Конституции на примере винегрета
14:00 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Памфилова объяснила на примере винегрета принцип голосования по поправкам к Конституции. Глава Центризбиркома рассказала, как поступать, если что-то из предложений не нравится.
«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ и котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что винегрет мне не нравится, или я всё-таки возьмут и не съем винегрет… а борщ и котлеты будут при мне», — сказала Элла Памфилова.
По её словам, у каждого есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок и поразмышлять.
Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля, этот день сделают выходным. На заседании Центризбиркома 11 марта могут быть представлены логотип и слоган кампании по общероссийскому голосованию. Говорит Москва
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комментарии(1)
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Михаил 14:51 05.03.2020
Памфилова сказала очевидную глупость. Потом сгнивший винегрет не дадут выбросить, скажут "котлеты сожрала, ну а теперь давай давись, но глотай винегрет".
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