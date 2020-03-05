Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Освободить Сторчака Сергея Анатольевича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.