Ученые предложили гипотезу, объясняющую более короткую, чем у женщин, жизнь мужчин
14:32 05.03.2020 Источник: Lenta.ru
Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) выяснили, что мужчины умирают раньше женщин из-за особенностей в Y-хромосомах, а не только из-за образа жизни. Об исследовании, которое раскрывает загадку короткой жизни представителей мужского пола, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Биологи протестировали гипотезу, согласно которой Y-хромосома не способна в полной мере защитить организм с гетерогаметным полом (XY) от вредных мутаций в X-хромосоме. У самок многих животных имеются две X-хромосомы, то есть две копии половых генов, поэтому дефектная ДНК может компенсироваться наличием нормальной ДНК. В таком случае вредные последствия наличия мужской (или женской у птиц, рептилий и насекомых) хромосомы должны наблюдаться у всех животных гетерогаметного пола.
Специалисты проанализировали данные о продолжительности жизни не только приматов, других млекопитающих и птиц, но и рептилий, рыб, амфибий, паукообразных, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков. Оказалось, что особи с гетерогаметным полом склонны умирать, в среднем, на 17,6 процента раньше гомогаметных животных. Lenta.Ru
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