Песков прокомментировал факт отъезда за рубеж молодежи
15:32 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Песков рассказал об уезжающей из России молодёжи. Представитель Кремля призвал не воспринимать факт отъезда некоторых молодых людей со знаком минус.
«Во всех странах мира какая-о молодёжь хочет уехать, какая-то — хочет остаться… В какой-то момент лучше в другом месте. Затем наступает момент, когда человек найдёт для себя более выгодным возвращение в Россию», — сказал Дмитрий Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента добавил, что Владимир Путин говорит: «Наша задача, чтобы в различных областях России были наиболее выгодные условия». Говорит Москва
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