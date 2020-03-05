Путин и Эрдоган начали встречу в Кремле

14:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - началась в четверг в Кремле.

Центральный вопрос повестки переговоров - ситуация в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле ожидают, что лидерами удастся выйти на единое понимание причин и последствий кризиса в Идлибе, а также к "набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения". По словам Пескова, Москва выступает за территориальную целостность Сирии и поддерживает Дамаск в борьбе с терроризмом, сохраняя при этом приверженность сочинским договоренностям и придавая "большое значение взаимодействию с турецкими партнерами".

Турецкий лидер в среду сообщил журналистам, что ожидает от переговоров в Москве "скорого установления режима прекращения огня". До этого он заверял, что у Турции нет видов на сирийскую территорию и стремления закрепиться там.

Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. В сентябре 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Несмотря на достигнутые соглашения, радикалы не были выведены из Идлиба и продолжали обстреливать позиции правительственных войск. С тех пор ситуация в этом регионе несколько раз обострялась, в том числе в начале 2020 года.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.