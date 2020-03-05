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НОВОСТИ

Эрдоган заявил, что отношения РФ и Турции достигли своего пика

15:00 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эрдоган выразил уверенность в развитии отношений России и Турции. В настоящее время они достигли своего пика, добавил турецкий лидер.

«Мы переживаем период, когда отношения между Россией и Турцией достигли пика как в торговле, так и в оборонной промышленности. Считаем, что нам нужно продолжать двигаться в этом направлении», — сказал Тайип Эрдоган.

В настоящее время президенты России и Турции проводят переговоры в Кремле. Оба лидера выразили уверенность, что встреча поможет разрешить ситуацию в сирийском Идлибе.  Говорит Москва

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