Храм Рождества Христова в Вифлееме закрыт из-за коронавируса

15:10 Источник: Интерфакс

Представитель палестинского министерства туризма сообщил, что Храм Рождества Христова в Вифлееме будет закрыт позже в четверг в рамках борьбы против распространения коронавируса, передает агентство Associated Press.

"Мы проинформировали, что Храм Рождества Христова будет закрыт сегодня с 16:00 (17:00 мск) до поступления нового распоряжения", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что перед тем как закрыть храм, в нем будут проведены работы по дезинфекции.

Агентство отмечает, что такие меры вызваны опасениями, связанными с распространением на Ближнем Востоке нового типа коронавируса COVID-19.