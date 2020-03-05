Храм Рождества Христова в Вифлееме закрыт из-за коронавируса
15:10 05.03.2020 Источник: Интерфакс
Представитель палестинского министерства туризма сообщил, что Храм Рождества Христова в Вифлееме будет закрыт позже в четверг в рамках борьбы против распространения коронавируса, передает агентство Associated Press.
"Мы проинформировали, что Храм Рождества Христова будет закрыт сегодня с 16:00 (17:00 мск) до поступления нового распоряжения", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что перед тем как закрыть храм, в нем будут проведены работы по дезинфекции.
Агентство отмечает, что такие меры вызваны опасениями, связанными с распространением на Ближнем Востоке нового типа коронавируса COVID-19.
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