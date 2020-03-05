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Следствие назначило журналисту Голунову психолого- психиатрическую экспертизу - адвокат

16:00 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ назначил журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках дела. Это вполне стандартная процедура", - сказал представитель Голунова Бадамшин. Как сообщил ТАСС сам Голунов, он проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, но никаких отклонений она не выявила. На основании ее результатов он получил паспорта моряка.

"В детстве он наблюдался у психолога в связи с тем, что картавил, были раньше такие правила. Но в 2013 году уже успешно проходил экспертизу и получил паспорт моряка. Данная экспертиза однодневная, так называемая пятиминутка", - пояснил Бадамшин. Дата проведения экспертизы пока неизвестна.

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