Следствие назначило журналисту Голунову психолого- психиатрическую экспертизу - адвокат
16:00 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ назначил журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
"Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках дела. Это вполне стандартная процедура", - сказал представитель Голунова Бадамшин. Как сообщил ТАСС сам Голунов, он проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, но никаких отклонений она не выявила. На основании ее результатов он получил паспорта моряка.
"В детстве он наблюдался у психолога в связи с тем, что картавил, были раньше такие правила. Но в 2013 году уже успешно проходил экспертизу и получил паспорт моряка. Данная экспертиза однодневная, так называемая пятиминутка", - пояснил Бадамшин. Дата проведения экспертизы пока неизвестна.
НОВОСТИ
- 16:32 05.03.2020
- Каждая десятая убитая женщина в мире - гражданка РФ - доклад
- 16:12 05.03.2020
- В Союзе чеченской молодежи прокомментировали драку из-за голых торсов
- 15:32 05.03.2020
- Песков прокомментировал факт отъезда за рубеж молодежи
- 15:12 05.03.2020
- Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака
- 15:10 05.03.2020
- Храм Рождества Христова в Вифлееме закрыт из-за коронавируса
- 15:00 05.03.2020
- Эрдоган заявил, что отношения РФ и Турции достигли своего пика
- 14:32 05.03.2020
- Ученые предложили гипотезу, объясняющую более короткую, чем у женщин, жизнь мужчин
- 14:16 05.03.2020
- Путин и Эрдоган начали встречу в Кремле
- 14:00 05.03.2020
- Памфилова объяснила принцип голосования по поправкам к Конституции на примере винегрета
- 13:32 05.03.2020
- Спецслужбы ищут виновных в лжеминировании объектов в РФ - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать