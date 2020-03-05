В Союзе чеченской молодежи прокомментировали драку из-за голых торсов

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Союзе чеченской молодёжи оправдали болельщиков, которые устроили драку из-за голых торсов. На днях на матче ¼ финала Кубка России в Грозном фанаты «Ахмата» атаковали зрителей, болевших за «Зенит», потому что те сняли футболки.

Болельщиков разнимали футболисты и полиция.

Председатель союза Рустам Тапаев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что РФС или фанатские организации должны информировать болельщиков о культуре поведения в разных регионах страны.

«Когда туристы едут в какую-то страну, допустим, Саудовскую Аравию, в Дубаи или ещё куда-то, всегда есть какие-то особенности, которые человек должен знать. Я думаю, так же и в регионах России. Это уже скорее работа РФС или фанатских каких-то организаций, которые должны рассказывать и проводить какую-то работу среди болельщиков и фанатов, о том, чтобы они понимали, что есть определённые какие-то действия в разных регионах, которые могут как-то могут быть восприняты по-другому.

Я считаю, что это нормально, не плохо и не хорошо. Мы все разные. В нашем разнообразии и заключается вся прелесть нашей страны, поэтому, наоборот, чем больше мы будем об этом знать, тем будет лучше нам всем».

По мнению Тапаева, футбольные фанаты должны учитывать особенности тех регионов, которые они посещают.

«Действительно, у нас не принято оголяться на людях и мужчинам, и женщинам. Мы многонациональная и мультикультурная страна. В каждом регионе у нас есть свои особенности. Я считаю, что люди, которые приезжают в какой-то регион, должны хотя бы понимать, может быть, знать или уважать в какой-то степени культурные особенности».

Матч завершился со счётом 1 — 2 в пользу «Зенита». Информации о пострадавших после массовой драки нет.