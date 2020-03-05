Каждая десятая убитая женщина в мире - гражданка РФ - доклад
16:32 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Доклад: каждая десятая убитая женщина в мире — гражданка России. Документ представлен кризисным центром «Анна» и содержит 345 страниц, посвящённых насилию в отношении женщин в России. Об этом пишет Znak.com.
Отмечается, что, согласно данным ООН, в 2017 году были убиты свыше 87 тысяч жительниц разных стран мира. По официальной статистике МВД, в том же году жертвами преступлений в России стали 8,5 тысячи женщин.
В документе кризисного центра отмечается, что данные не отражают информацию по «убийствам чести», когда мужчины убивают родственниц, которые обесчестили семью.
В 2018 году Россия набрала 0 баллов в сфере законодательства по защите женщин, в том числе от насилия, и оказалась на одном уровне с Либерией, Ираном и Арабскими Эмиратами. Об этом говорится в отчёте Всемирного банка, посвящённом женщинам. Говорит Москва
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