Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в ЮАР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в четверг в Южно-Африканской Республике. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

"Пациент - 38-летний мужчина, который путешествовал по Италии с женой, - приводит его слова южноафриканский новостной портал "Ньюс24". - Их туристическая группа вернулась в ЮАР 1 марта 2020 года. Он обратился к терапевту 3 марта с симптомами лихорадки, головной болью и кашлем".

Заболевший помещен в карантин. Медики устанавливают тех, с кем контактировал заразившийся. "Ньюс24" отмечает, что южноафриканец живет на востоке страны, в провинции Квазулу-Наталь.

ЮАР стала третьей страной Африки южнее Сахары, где подтверждены подобные случаи заболевания. До этого были зафиксированы случаи заражения в Нигерии и Сенегале.