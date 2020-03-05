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Минпросвещения предложило запретить пускать посторонних на пляжи в детских лагерях

17:12 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минпросвещения предложило не пускать посторонних на пляжи в детских лагерях. Поправки в Водный кодекс и законодательство о правах ребёнка размещены на портале проектов нормативных актов.

В министерстве отметили, что между двумя сводами законов существуют разногласия. В частности, прописано, что отгородить часть берега для детского лагеря нельзя. Однако работа лагеря подразумевает создание безопасных условий.

Предлагается исправить ситуацию введением специальных правил посещения пляжей, которые находятся на территории детского лагеря.

Обсуждение инициативы продлится до 19 марта. Поправки могут вступить в силу со следующего года.  Говорит Москва

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