Президент поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном. Соответствующее поручение дано правительству по итогам встречи с представителями общественности в Адыгее, которая состоялась в декабре прошлого года.

Карантинный фитосанитарный контроль продукции будет усилен на границе России с Казахстаном. Доклад о принятых мерах должен быть представлен до 1 августа. Говорит Москва