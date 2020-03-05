Президент поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном
17:32 05.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Путин поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном. Соответствующее поручение дано правительству по итогам встречи с представителями общественности в Адыгее, которая состоялась в декабре прошлого года.
Карантинный фитосанитарный контроль продукции будет усилен на границе России с Казахстаном. Доклад о принятых мерах должен быть представлен до 1 августа. Говорит Москва
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