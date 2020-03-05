Глава МИД Белоруссии считает, что в работе над дорожными картами интеграции с РФ нет смысла, пока не решен "нефтяной" вопрос
18:00 05.03.2020 Источник: Интерфакс
Белоруссия не видит смысла работать над "дорожными картами" по углублению интеграции с Россией, пока не решены вопросы поставок нефти, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
"Давайте (...) решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа (Белоруссии и России по интеграции - ИФ), и смысла нет сейчас работать над этими "дорожными" картами, пока не будут решены эти вопросы", - сказал Макей в четверг журналистам.
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