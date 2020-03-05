0
0
148
НОВОСТИ

Власти Екатеринбурга могут запретить салют в годовщину смерти Сталина

18:40 05.03.2020 Источник: Газета.Ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил «Газете.Ru», что салют в годовщину смерти Иосифа Сталина, запланированный местными активистами, не согласован с администрацией города и может быть запрещен.

«Мы эту акцию не согласовывали, будем смотреть, что это за активисты. Наша задача в первую очередь обеспечивать безопасность жителей города. Никаких политических спекуляций в городе быть не должно. Насчет запрета – у нас есть министерство общественной безопасности, через него будем работать», — прокомментировал инициативу мэр.

Ранее сообщалось, что инициативная группа в Екатеринбурге готовит салют в день смерти Сталина, поскольку именно при нем был «самый страшный период кровавых репрессий». Активисты также выразили надежду, что в следующем году к акции присоединятся и другие города.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 05.03.2020
Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно
0
0
19:20 05.03.2020
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей - вице-премьер Борисов
0
86
18:00 05.03.2020
Глава МИД Белоруссии считает, что в работе над дорожными картами интеграции с РФ нет смысла, пока не решен "нефтяной" вопрос
0
209
17:32 05.03.2020
Президент поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном
0
221
17:12 05.03.2020
Минпросвещения предложило запретить пускать посторонних на пляжи в детских лагерях
0
241
17:00 05.03.2020
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в ЮАР
0
225
16:32 05.03.2020
Каждая десятая убитая женщина в мире - гражданка РФ - доклад
0
298
16:12 05.03.2020
В Союзе чеченской молодежи прокомментировали драку из-за голых торсов
0
321
16:00 05.03.2020
Следствие назначило журналисту Голунову психолого- психиатрическую экспертизу - адвокат
0
333
15:32 05.03.2020
Песков прокомментировал факт отъезда за рубеж молодежи
0
415

Возврат к списку