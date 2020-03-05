Власти Екатеринбурга могут запретить салют в годовщину смерти Сталина

18:40 Источник: Газета.Ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил «Газете.Ru», что салют в годовщину смерти Иосифа Сталина, запланированный местными активистами, не согласован с администрацией города и может быть запрещен.

«Мы эту акцию не согласовывали, будем смотреть, что это за активисты. Наша задача в первую очередь обеспечивать безопасность жителей города. Никаких политических спекуляций в городе быть не должно. Насчет запрета – у нас есть министерство общественной безопасности, через него будем работать», — прокомментировал инициативу мэр.

Ранее сообщалось, что инициативная группа в Екатеринбурге готовит салют в день смерти Сталина, поскольку именно при нем был «самый страшный период кровавых репрессий». Активисты также выразили надежду, что в следующем году к акции присоединятся и другие города.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.