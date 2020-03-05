Власти Екатеринбурга могут запретить салют в годовщину смерти Сталина
18:40 05.03.2020 Источник: Газета.Ru
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил «Газете.Ru», что салют в годовщину смерти Иосифа Сталина, запланированный местными активистами, не согласован с администрацией города и может быть запрещен.
«Мы эту акцию не согласовывали, будем смотреть, что это за активисты. Наша задача в первую очередь обеспечивать безопасность жителей города. Никаких политических спекуляций в городе быть не должно. Насчет запрета – у нас есть министерство общественной безопасности, через него будем работать», — прокомментировал инициативу мэр.
Ранее сообщалось, что инициативная группа в Екатеринбурге готовит салют в день смерти Сталина, поскольку именно при нем был «самый страшный период кровавых репрессий». Активисты также выразили надежду, что в следующем году к акции присоединятся и другие города.
Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.
НОВОСТИ
- 20:00 05.03.2020
- Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно
- 19:20 05.03.2020
- Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей - вице-премьер Борисов
- 18:00 05.03.2020
- Глава МИД Белоруссии считает, что в работе над дорожными картами интеграции с РФ нет смысла, пока не решен "нефтяной" вопрос
- 17:32 05.03.2020
- Президент поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном
- 17:12 05.03.2020
- Минпросвещения предложило запретить пускать посторонних на пляжи в детских лагерях
- 17:00 05.03.2020
- Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в ЮАР
- 16:32 05.03.2020
- Каждая десятая убитая женщина в мире - гражданка РФ - доклад
- 16:12 05.03.2020
- В Союзе чеченской молодежи прокомментировали драку из-за голых торсов
- 16:00 05.03.2020
- Следствие назначило журналисту Голунову психолого- психиатрическую экспертизу - адвокат
- 15:32 05.03.2020
- Песков прокомментировал факт отъезда за рубеж молодежи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать