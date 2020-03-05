Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно
20:00 05.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Глава ЦИКа Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно. Их для этого слишком много.
Уже имеющиеся поправки – это большой документ примерно на двадцати пяти листах, и вся эта информация не может влезть в бюллетень, сказала Памфилова. То есть отдельно можно было бы голосовать, если пунктов бы набралось три или четыре, но сейчас это «технологически немыслимо». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 19:20 05.03.2020
- Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей - вице-премьер Борисов
- 18:40 05.03.2020
- Власти Екатеринбурга могут запретить салют в годовщину смерти Сталина
- 18:00 05.03.2020
- Глава МИД Белоруссии считает, что в работе над дорожными картами интеграции с РФ нет смысла, пока не решен "нефтяной" вопрос
- 17:32 05.03.2020
- Президент поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном
- 17:12 05.03.2020
- Минпросвещения предложило запретить пускать посторонних на пляжи в детских лагерях
- 17:00 05.03.2020
- Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в ЮАР
- 16:32 05.03.2020
- Каждая десятая убитая женщина в мире - гражданка РФ - доклад
- 16:12 05.03.2020
- В Союзе чеченской молодежи прокомментировали драку из-за голых торсов
- 16:00 05.03.2020
- Следствие назначило журналисту Голунову психолого- психиатрическую экспертизу - адвокат
- 15:32 05.03.2020
- Песков прокомментировал факт отъезда за рубеж молодежи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать