20:00 Источник: Эхо Москвы

Глава ЦИКа Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно. Их для этого слишком много.

Уже имеющиеся поправки – это большой документ примерно на двадцати пяти листах, и вся эта информация не может влезть в бюллетень, сказала Памфилова. То есть отдельно можно было бы голосовать, если пунктов бы набралось три или четыре, но сейчас это «технологически немыслимо». Эхо Москвы