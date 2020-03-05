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Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно

20:00 05.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Глава ЦИКа Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно. Их для этого слишком много.

Уже имеющиеся поправки – это большой документ примерно на двадцати пяти листах, и вся эта информация не может влезть в бюллетень, сказала Памфилова. То есть отдельно можно было бы голосовать, если пунктов бы набралось три или четыре, но сейчас это «технологически немыслимо».  Эхо Москвы

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