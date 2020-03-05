Украинский МИД вызвал посла Норвегии из-за конференции по Крыму

22:00 Источник: RNS

Украинский МИД вызывал посла Норвегии Уле Терье Хорпестада из-за конференции по Крыму, которая состоится в конце марта в Осло. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

«Рассматриваем инициативу о проведении в конце марта в Осло так называемой ‘’конференции по Крыму'' как очередную попытку российской пропагандистской и дезинформационной машины придать видимость легитимности своей незаконной и осужденной всем миром попытке аннексировать АР Крым Украины», — передает агентство УНН слова Зеленко.

Конференция в Норвегии, посвященная Крыму, запланирована на 27 марта. RNS