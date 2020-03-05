Украинский МИД вызвал посла Норвегии из-за конференции по Крыму
22:00 05.03.2020 Источник: RNS
Украинский МИД вызывал посла Норвегии Уле Терье Хорпестада из-за конференции по Крыму, которая состоится в конце марта в Осло. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.
«Рассматриваем инициативу о проведении в конце марта в Осло так называемой ‘’конференции по Крыму'' как очередную попытку российской пропагандистской и дезинформационной машины придать видимость легитимности своей незаконной и осужденной всем миром попытке аннексировать АР Крым Украины», — передает агентство УНН слова Зеленко.
Конференция в Норвегии, посвященная Крыму, запланирована на 27 марта. RNS
НОВОСТИ
- 22:40 05.03.2020
- Эрдоган пригласил Путина в Турцию по случаю 100-летия установления дипотношений
- 21:38 05.03.2020
- Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса
- 21:10 05.03.2020
- РФ и Турция введут режим прекращения огня в Идлибе в ночь на 6 марта - Эрдоган
- 20:42 05.03.2020
- Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе - Путин
- 20:00 05.03.2020
- Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно
- 19:20 05.03.2020
- Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей - вице-премьер Борисов
- 18:40 05.03.2020
- Власти Екатеринбурга могут запретить салют в годовщину смерти Сталина
- 18:00 05.03.2020
- Глава МИД Белоруссии считает, что в работе над дорожными картами интеграции с РФ нет смысла, пока не решен "нефтяной" вопрос
- 17:32 05.03.2020
- Президент поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном
- 17:12 05.03.2020
- Минпросвещения предложило запретить пускать посторонних на пляжи в детских лагерях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать