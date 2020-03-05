Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе - Путин
20:42 05.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что страны нашли приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлибе.
"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", - сообщил Путин.
"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", - сказал также президент РФ.
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