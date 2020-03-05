РФ и Турция введут режим прекращения огня в Идлибе в ночь на 6 марта - Эрдоган

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе в ночь с четверга на пятницу. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

"Мы введем режим прекращения огня в кратчайшие сроки, вслед за этим согласуем дальнейшие шаги, - подчеркнул Эрдоган. - Сегодня ночью, начиная с 00:01 (мск), то есть в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня".

"Турция оставляет за собой право отвечать на любые нападения со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] своими силами", - также сообщил президент Турции.



Он также пообещал, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".