Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса
21:38 05.03.2020
В Москве введен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса, в котором теперь будут работать все службы - амбулаторное и стационарное звенья здравоохранения, городское хозяйство и транспорт. По словам мэра Сергея Собянина, в мегаполисе будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.
«Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно, - пишет градоначальник на своем сайте. - Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания. Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений».
По словам Собянина, благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы в столице удалось избежать массового распространения инфекции - пока в городе зафиксирован только один подтвержденный случай заражения коронавирусом.
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