Эрдоган пригласил Путина в Турцию по случаю 100-летия установления дипотношений

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"В этом году мы отмечаем 100-летнюю годовщину со дня установления наших дипломатических отношений. По этому случаю мы пригласили Путина посетить нашу страну в этом году", - сказал Эрдоган в четверг на пресс-конференции с Путиным в Москве.