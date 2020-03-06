Поправки в Конституцию востребованы - Путин
09:00 06.03.2020 Источник: RNS
Ситуация в России с 1993 года, когда была принята Конституция, кардинально изменилась, поэтому поправки в Основной закон востребоавны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.
«Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили как раз о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил, что упоминал об этом в послании Федеральному собранию.
«Это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы», — добавил Путин.
Глава государства отметил принципиальную важность того, чтобы «обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности или вероисповедания». RNS
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