Поправки в Конституцию востребованы - Путин

09:00 Источник: RNS

Ситуация в России с 1993 года, когда была принята Конституция, кардинально изменилась, поэтому поправки в Основной закон востребоавны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

«Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили как раз о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что упоминал об этом в послании Федеральному собранию.

«Это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы», — добавил Путин.

Глава государства отметил принципиальную важность того, чтобы «обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности или вероисповедания». RNS