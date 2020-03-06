При выбросе метана на шахте "Воркутинская" в Коми погибли два человека
09:05 06.03.2020 Источник: Интерфакс
Два человека стали жертвами выброса метана на шахте "Воркутинская" в Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о том, что на шахте Воркутинская произошел скачок метана и загазирование шахты. В момент выброса метана в забое шахты находилось 4 человека, позднее в шахте были обнаружены тела двоих погибших", - сказали в пресс-службе.
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