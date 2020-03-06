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НОВОСТИ

Новый премьер Украины считает, что страна должна подавать воду в Крым

09:20 06.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям. По его мнению, это вопрос «гуманитарной ответственности».

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми…Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым — это Украина»,— сказал господин Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» (цитата по УНИАН).  Коммерсантъ

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