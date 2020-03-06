США не верят в возможность победы сирийских войск и подлинного прекращения огня в Идлибе - спецпредставитель
09:32 06.03.2020 Источник: Интерфакс
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри не верит, что сирийские правительственные войска при поддержке России могут одержать победу и освободить сирийскую провинцию Идлиб от террористов, а также обеспечить там подлинное прекращение огня.
"Я не верю в это", - сказал он в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос ведущего.
По его словам, реальное перемирие невозможно по той причине, что якобы Россия в нарушение договоренностей о прекращении огня использовала различные предлоги, например, заявления о том, что прекращение огня не касается борьбы против террористических структур, продолжала вместе с войсками Сирии вести боевые действия.
Еще одной из причин того, что победа Сирии в Идлибе невозможна, Джеффри назвал то, что "турки не могут отступить, или у них будет 3 млн новых беженцев сверх почти 4 млн, которые они уже получили из Сирии, и они физически не могут справиться с этим".
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