0
0
142
НОВОСТИ

Военные вирусологи подключились к борьбе с коронавирусом

10:00 06.03.2020 Источник: Lenta.ru

Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на вспышки коронавируса. Об этом газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного военно­-медицинского управления министерства Дмитрий Тришкин.

По его словам, в военном ведомстве постоянно поддерживается готовность к работе в строгом противоэпидемическом режиме,

в центрах санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны проводится круглосуточный мониторинг обстановки. Также, отметил он, разработан алгоритм действий медперсонала при выявлении даже одного инфицированного.

Он рассказал, что военные работают бок о бок с гражданскими специалистами. «Это касается решения вопросов, связанных с мониторингом, профилактикой и лечением заболеваний, вызванных инфекцией, а также лабораторной диагностикой биологического материала от больных», — уточнил он.

Тришкин отметил, что в медицинских учреждениях и подразделениях воинских частей создан необходимый запас лекарств и профилактических средств — противовирусных препаратов, комплектов защитной медицинской одежды, специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средствах и аппаратуре.

Особо он указал на барьерные медосмотры в военных учебных заведениях. «Поверьте, такой шаг необходим. Также введен масочный режим», — сказал Тришкин.

Несмотря на появившиеся в сети фейковые утверждения о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, каждый случай освещается максимально публично. 4 марта президент Владимир Путин заявил, что информационные вбросы о распространении коронавируса в стране в основном организованы из-за границы. По его словам, определенные силы хотят вызвать панику у населения.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 06.03.2020
Тинькову грозят шесть лет тюрьмы - Минюст США
0
0
11:05 06.03.2020
Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть на празднование 9 мая в Москву
0
43
11:00 06.03.2020
Клишас пояснил, почему по поправкам в Конституцию нужно голосовать в целом
0
52
10:32 06.03.2020
Большинство россиян пока не готовы видеть женщину президентом - опрос
0
98
10:20 06.03.2020
ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском с фотографией Высоцкого
0
136
10:05 06.03.2020
Секретный экспорт России составил в 2019 году более $55 млрд - СМИ
0
145
09:32 06.03.2020
США не верят в возможность победы сирийских войск и подлинного прекращения огня в Идлибе - спецпредставитель
0
211
09:20 06.03.2020
Новый премьер Украины считает, что страна должна подавать воду в Крым
0
200
09:05 06.03.2020
При выбросе метана на шахте "Воркутинская" в Коми погибли два человека
0
201
09:00 06.03.2020
В Москве устраняют последствия слива керосина с объекта Минобороны 
0
204

Возврат к списку