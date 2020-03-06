Секретный экспорт России составил в 2019 году более $55 млрд - СМИ
10:05 06.03.2020 Источник: РБК
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%. Об этом свидетельствуют открытые данные статистики Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров ($422,8 млрд).
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