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ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском с фотографией Высоцкого

10:20 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в социальных сетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Соответствующее объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства в Facebook.

Поверх черно-белой фотографии актера и поэта стоит подпись белыми буквами: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". "Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - говорится в самом объявлении по- русски. Ссылка перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где на русском и английском содержится призыв поделиться информацией, а также приводится адрес офиса. "Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - заявлено на сайте.

Телекомпания Си-эн-эн ранее сообщала о том, что ФБР по крайней мере с лета 2019 года запустило рекламную кампанию в соцсетях, целевой аудиторией которой являются русскоязычные жители Вашингтона. Тогда были размещены три рекламных объявления на русском языке с опечатками и орфографическими ошибками. Телекомпания отмечала, что их, очевидно, писал человек, не в полной мере владеющий русским языком. Так, в одном из них было написано: "Ради вашего будушего, ради будушего вашй семъи!"

В этот раз также размещено три объявления, одно из которых содержит фотографию Высоцкого. На двух других помещены изображения разговаривающих друг с другом людей и надписи "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и "Мы готовы к разговору. Дело за вами".

Как следует из настроек показа рекламы, в своей ленте Facebook их могут увидеть только пользователи, находящиеся на территории США.

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