Большинство россиян пока не готовы видеть женщину президентом - опрос
10:32 06.03.2020 Источник: Интерфакс
Большая часть граждан РФ (69%) были бы рады видеть женщин на таких постах, как глава Минздрава, министр социального обеспечения и глава министерства образования, не хотели бы таких назначений для женщин 20% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Исследование, проведенное совместно с Центром политической конъюнктуры, показало, что каждый второй россиянин (51%) хотел бы, чтобы женщина была во главе одной из ведущих политических партий, противоположную позицию занимают 35% респондентов.
Такое же соотношение относительно таких позиций, как пост руководителя думской фракции или главы комитета нижней палаты парламента.
В свою очередь, 68% россиян не желали бы видеть женщину на посту президента РФ, обратного мнения придерживаются 21% респондентов, отмечают в ВЦИОМ.
Согласно опросу, 56% сограждан полагают, что должность премьер-министра не для женщины, 31% респондентов, напротив, хотели бы видеть на этом посту представителя прекрасного пола.
По данным ВЦИОМ, 83% участников опроса не хотели бы, чтобы женщина занимала пост главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора.
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