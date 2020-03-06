Большинство россиян пока не готовы видеть женщину президентом - опрос

10:32 Источник: Интерфакс

Большая часть граждан РФ (69%) были бы рады видеть женщин на таких постах, как глава Минздрава, министр социального обеспечения и глава министерства образования, не хотели бы таких назначений для женщин 20% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Исследование, проведенное совместно с Центром политической конъюнктуры, показало, что каждый второй россиянин (51%) хотел бы, чтобы женщина была во главе одной из ведущих политических партий, противоположную позицию занимают 35% респондентов.

Такое же соотношение относительно таких позиций, как пост руководителя думской фракции или главы комитета нижней палаты парламента.

В свою очередь, 68% россиян не желали бы видеть женщину на посту президента РФ, обратного мнения придерживаются 21% респондентов, отмечают в ВЦИОМ.

Согласно опросу, 56% сограждан полагают, что должность премьер-министра не для женщины, 31% респондентов, напротив, хотели бы видеть на этом посту представителя прекрасного пола.

По данным ВЦИОМ, 83% участников опроса не хотели бы, чтобы женщина занимала пост главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора.