Клишас пояснил, почему по поправкам в Конституцию нужно голосовать в целом
11:00 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие поправки в Конституцию РФ носят сквозной характер, их невозможно разбить по главам, поэтому граждане страны должны голосовать не по каждой из них, а за законопроект в целом. Об этом заявил в пятницу сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Предложения граждан неразрывно связаны с тем, как органы государственной власти будут реализовывать эти положения конституции, как будет обеспечена обратная связь с людьми, отметил сенатор. "Поэтому поправки имеют всеобъемлющий характер, они друг с другом действительно связаны. Достичь результатов, которые поставлены перед нами президентом и людьми, которые внесли эти предложения, возможно, если мы будем реализовывать все эти меры в комплексе, поэтому людям будет предложено голосовать за законопроект в целом. Нельзя выдернуть полномочия тех или иных органов. Гражданам надо понять, что только реализация всех этих мер вместе скажется на качестве жизни каждого человека", - пояснил Клишас.
Он отметил, что многие граждане "постоянно ищут подвох", поэтому Центризбирком обязан четко изложить содержание поправок, а парламентариям, членам рабочей группы, законодательным собраниям субъектов, муниципалитетов необходимо объяснить людям их значение.
"Людей не нужно агитировать за то, что они сами предложили записать в текст конституции. Людям просто нужно показать, что нет никакого лукавства, что написано действительно то, что они хотели увидеть в тексте основного закона. Если граждане увидят это, поймут, что это действительно влияет на качество их жизни, то они придут и проголосуют", - добавил сенатор.
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