Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть на празднование 9 мая в Москву

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Он подтвердил, что планировал приехать в Москву на парад Победы. "На данный момент все планы остаются в силе", - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, отвечая на вопрос о возможности отмены визита в связи с распространением коронавируса.