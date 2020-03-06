Тинькову грозят шесть лет тюрьмы - Минюст США

11:20 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции США сообщило, что российскому банкиру Олегу Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения.

Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Поучивший в 1996 году американское гражданство Тиньков в 2003 году по собственной инициативе вышел из него, на этот момент его состояние оценивалось в $1 млрд. По американским законам при выходе из гражданства США он должен был заплатить налог с этой суммы, поскольку состояние считалось проданным по рыночной цене. Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял $205 тыс., скрыв подлинную прибыль от акций на $1 млрд, заявляет Минюст США.