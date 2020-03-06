От коронавируса вылечилось более 53 тыс человек

11:32 Источник: РБК

К 6 марта в Китае вылечили от коронавируса и выписали 53 726 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За прошедшие сутки в в Китае зарегистрировали 143 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как количество жертв от вызываемого им заболевания сократилось до 30 человек.

В общей сумме к 6 марта коронавирус подтвердили в 80 552 случаях в КНР. Всего в результате вызываемого им заболевания погибли 3042 человека. РБК