От коронавируса вылечилось более 53 тыс человек
11:32 06.03.2020 Источник: РБК
К 6 марта в Китае вылечили от коронавируса и выписали 53 726 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
За прошедшие сутки в в Китае зарегистрировали 143 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как количество жертв от вызываемого им заболевания сократилось до 30 человек.
В общей сумме к 6 марта коронавирус подтвердили в 80 552 случаях в КНР. Всего в результате вызываемого им заболевания погибли 3042 человека. РБК
НОВОСТИ
- 12:32 06.03.2020
- Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17 - Захарова
- 12:20 06.03.2020
- В пензенском вузе прокомментировали появление методички про опасных студентов
- 12:05 06.03.2020
- Президент Сербии приказал армии и МВД закрыть границу в случае наплыва мигрантов - СМИ
- 12:00 06.03.2020
- РФ выразила Италии официальный протест в связи с обыском у биатлониста Логинова
- 11:20 06.03.2020
- Тинькову грозят шесть лет тюрьмы - Минюст США
- 11:05 06.03.2020
- Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть на празднование 9 мая в Москву
- 11:00 06.03.2020
- Клишас пояснил, почему по поправкам в Конституцию нужно голосовать в целом
- 10:32 06.03.2020
- Большинство россиян пока не готовы видеть женщину президентом - опрос
- 10:20 06.03.2020
- ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском с фотографией Высоцкого
- 10:05 06.03.2020
- Секретный экспорт России составил в 2019 году более $55 млрд - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать