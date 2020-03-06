РФ выразила Италии официальный протест в связи с обыском у биатлониста Логинова
12:00 06.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Москва выразила Риму официальный протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала действия итальянской полиции неприемлемыми.
В конце февраля у Логинова и его тренера, которые приехали на Чемпионат мира в итальянский Антхольц, прошел обыск в отеле. На следующий день полицейские вернулись ночью, чтобы попросить спортсмена подписать протокол. В итоге Логинов снялся с масс-старта из-за психологической неготовности к соревнованиям. Тогда сообщалось, что обыски были связаны с подозрением в нарушении антидопинговых правил. В итоге ничего подозрительного полицейские не нашли.
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