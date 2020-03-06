Президент Сербии приказал армии и МВД закрыть границу в случае наплыва мигрантов - СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич направил инструкции в Минобороны, МВД и спецслужбы страны "герметично перекрыть границу" в случае наплыва мигрантов. Об этом сообщила в пятницу газета "Вечерне новости" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Сообщается, что речь идет о южной границе Сербии с Северной Македонией. Президент превентивно решился на этот шаг, заботясь о национальной безопасности, сообщает газета.

В настоящее время на территории Сербии, по официальным данным, находятся около 6 тыс. мигрантов. Большинство из них скопилось на границе с Венгрией и Хорватией. Беженцы пытаются незаконно пересекать границу, несколько десятков человек утонуло в Дунае за последние месяцы, стремясь попасть в ЕС. Поведение мигрантов вызвало недовольство местного населения в северных сербских регионах, где в некоторых населенных пунктах прошли протестные акции.